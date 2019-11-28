Стал известен срок запуска метро до аэропорта Внуково

Работы по продлению Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково планируется завершить в 2022 году, заявил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«На участке «желтой» линии метро от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково ведется обустройство строительных площадок, после чего начнутся работы подготовительного периода. Протяженность участка составит 5,46 км, в его составе будут открыты две станции – «Пыхтино» и «Внуково». В полном объеме работы планируется завершить до конца 2022 года», – передает «Интерфакс» слова Бочкарева.

В материалах Адресной инвестиционной программы Москвы указано, что на проектирование и строительство этого участка выделено около 34,47 млрд рублей.

Напомним, 15 октября заммэра Марат Хуснуллин сообщил, что власти Москвы внесли поправки в Адресную инвестиционную программу (АИП) российской столицы на 2020 год и трехлетний плановый период. Документ закрепляет планы по продлению линий метрополитена до района Гольяново и до столичного аэропорта Внуково.

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