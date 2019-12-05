Путин сказал, почему искусственный интеллект не заменит человека

Президент Владимир Путин заявил, что общение с волонтерами делает его добрее и лучше, и выразил уверенность, что искусственный интеллект никогда не заменит человеческое сердце и чувство сострадания.

«Мне всегда доставляет особое удовольствие общаться с вами. Потому что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится и ко мне», – сказал Путин волонтерам на Международном форуме добровольцев, передает ТАСС.

Президент заметил, что добровольцы занимаются самыми разными делами: помогают пожилым, ветеранам, детям, защищают окружающую среду, восстанавливают объекты культуры.

«Такая деятельность важна всегда и везде, а в наше время – особенно. Потому что мы переживаем период бурного технологического развития, новой технологической революции», – сказал Путин.

Он также отметил, что многие считают, что машина может полностью заменить человека.

«Понятие сейчас какое распространено – «искусственный интеллект». Да, он может быть даже в чем-то эффективнее человека. Но он искусственный, в нем нет того, что присуще человеку – нет сердца, души, нет сострадания. А у вас, у всех у нас оно есть», – уверен Путин.

Президент выразил мнение, что у волонтеров чувство сострадания выражено наиболее ярко, и это особенно ценно, так как это и есть «фундамент существования самого человека и человечества».

Ранее в ходе расширенной пресс-конференции премьер Дмитрий Медведев также говорил о проблемах искусственного интеллекта, призвав не бояться его развития.

«Не следует забывать про три закона робототехники, которые придумал когда-то Айзек Азимов», – сказал Медведев. Он напомнил, что первый закон гласит о запрете на причинение роботом ущерба человеку.

«Эти законы необходимо свято соблюдать. Искусственный интеллект в том виде, в котором он сейчас все-таки развивается, нам в значительной степени может облегчить жизнь, и бояться его не надо, но контролировать нужно обязательно», – подчеркнул глава кабмина.

По его словам, в мире сейчас 2,5 млн роботов, и это не те роботы, которых принято показывать в кино.

«Это роботы, которые обычно занимаются производственными операциями, причем очень качественно», – сказал Медведев. Он заметил, что это создает проблемы на рынке труда, и выразил надежду, что в ближайшее время роботы не превратятся из объектов регулирования в субъекты права.

«Тогда действительно человеческой цивилизации конец. Надеюсь, мы все-таки сможем эту ситуацию контролировать», – заявил премьер.

В ноябре Путин сравнил современные разработки в области искусственного интеллекта с выходом в космос и Великими географическими открытиями по неизведанности.