Путин сравнил ИИ с Великими географическими открытиями

Российский лидер Владимир Путин сравнил современные разработки в области искусственного интеллекта с выходом в космос и Великими географическими открытиями по неизведанности.

По его словам, система искусственного интеллекта представляет собой вершину передовых технологий, поскольку аккумулирует в себе прорывные достижения естественных и гуманитарных наук, передает РИА «Новости».

«Наверное, трудно найти в истории человечества пример такого сплава, причем сплава очень разных знаний и разных дисциплин. Как и Великие географические открытия, как выход в космос, это еще и шаг в неизведанное», – заявил Путин.

Он отметил, что особенно это касается развития так называемого «сильного» искусственного интеллекта, который может стать фундаментом и прорывом для всей цивилизации.

Также Путин уточнил, что перспективы в этой области могут стать вызовом для молодежи, которая «не боится мечтать и напряженно работать».

«Такие люди, безусловно, у нас есть, и их все больше и больше появляется. Это очень значимое изменение в нашем обществе в целом. Сегодня сотни тысяч – я не оговорился – сотни тысяч школьников, студентов, инженеров, исследователей увлечены наукой, идеей технологического прорыва», – добавил Путин.

При этом российский лидер усомнился в том, что искусственный интеллект будет «последним изобретением человечества».

Он отметил, что ИИ является «ресурсом колоссальной силы» и тот, кто будет владеть им, вырвется далеко вперед и приобретет огромные конкурентные преимущества, передает ТАСС.

«Не случайно говорят, что технологическая гонка, которая уже развернулась в мире, будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации», – отметил Путин.

Ранее Путин предложил создать этические нормы взаимодействия людей с искусственным интеллектом. По его словам, Россия должна и способна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта.

В октябре президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Глава государства подчеркивал, что монополист в сфере ИИ сможет принимать быстрые решения и повысит эффективность управления, став «властелином мира».