Зерновую госкорпорацию Украины возглавил гражданин Британии

Исполняющим обязанности главы ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) решили назначить бывшего гендиректора агрохолдинга «Мрия» Саймона Чернявского, сообщил депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Гончаренко сообщил в Telegram, что «исполняющим обязанности главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины будет гражданин Великобритании Саймон Чернявский».

Чернявский в январе 2015 года был назначен кредиторами «Мрии» ее генеральным директором. Его задачей было восстановить компанию, нормализировать ее работу после дефолта, объявленного «Мрией» в августе 2014 года, когда совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами составляла около 1,3 млрд долларов, передает «Страна.ua».

Он занимал должность гендиректора «Мрии» до июня 2019 года.

ГПЗКУ была создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входят линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы.

Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

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