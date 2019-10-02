Украинская пшеница мешает зарабатывать российским крестьянам

Российский урожай в этом году оказался лучше прошлого года, что обеспечит продовольственную безопасность стране. Однако побить рекордный урожай зерновых 2017 года российским аграриям не удалось. Впрочем, такая ситуация, как это ни парадоксально, для них намного выгодней, так как рекорды бьют по ценам. Но в этом году хорошему заработку мешают еще два обстоятельства.

Промежуточные результаты уборочной кампании говорят о том, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена полностью. «Ясно, что урожай этого года будет лучше, чем прошлогодний, особенно по зерновым и зернобобовым. По данным на начало недели было намолочено почти 110 миллионов тонн зерна. Перспективы лучше», – подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании.

Успехи аграриев, демонстрируемые не первый год, в немалой степени связаны с оказываемой им государственной поддержкой. В этом году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено почти 308 млрд рублей.

Сельское хозяйство действительно показывает успехи по сравнению с прошлым годом, когда отрасль оказалась в «минусе». Так, за восемь месяцев этого года производство продукции сельского хозяйства в России увеличилось до 2,6%. По итогам года, как прогнозирует МЭР, сельхозпроизводство покажет рост на 1,6% после снижения на 0,6% в 2018-м. АПК может показать в этом году рост и на уровне 1,9% с последующим ускорением, не исключает Александр Осин из ИК «Фридом Финанс».

Согласно прогнозу Минэкономразвития на 2020-2022 годы, сельское хозяйство продолжит показывать прирост и дальше. В 2020 году сельхозпроизводство вырастет на 1,7%, а к 2024 году агропроизводство может подрасти на 2,3%. Аграрии должны внести свою лепту в рост российской экономики. Так, если в 2018 году доля сельского хозяйства и рыболовства в структуре ВВП составляла 3,1%, то в 2019-2022 годах она должна подрасти до 3,3%, считают в МЭР.

Драйвером сельского хозяйства, конечно, являются зерновые. В рекордном 2017 году было собрано 136,7 млн тонн зерна. Это был максимум за всю историю России. Побить этот рекорд в этом году вряд ли удастся, однако ожидается довольно близкий к нему сбор зерновых. В Минсельхозе ждут урожай на уровне 118 млн тонн, но это слишком пессимистично. Эксперты зернового рынка считают, что соберем 121-122 млн тонн зерна. А это значит, что Россия соберет второй по объему урожай зерна после рекорда 2017 года.

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«Рассчитываем, что валовой сбор российского зерна нового урожая составит более 121 млн тонн, что на 7% выше уровня прошлого года», – говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Этому способствовало небольшое увеличение посевных площадей на 0,9%, а также рост средней урожайности зерна с одного гектара до 26 ц/га, против 24,4 ц/га годом ранее, чему благоприятствовала погода, объясняет он.

По данным «Руспродсоюза», на 1 октября уже намолочено больше, чем в прошлом году: пшеницы – почти 75 млн тонн, ячменя – почти 21 млн тонн, кукурузы – 4,2 млн тонн, риса – 583 тыс. тонн.

И все же в ряде регионов отмечалась засуха, что и не позволит России побить рекорд 2017 года по зерновым. Парадоксально, но для аграриев меньший сбор зерновых – более лучшая ситуация, чем очередной исторический рекорд. Достаточно вспомнить, к каким проблемам привел рекордный урожай в 2017 году. Во-первых, это обвалило цены на российское зерно, что помешало экспортерам больше заработать. «Рекордные урожаи – это давление на цены, что с экономической точки зрения плохо», – говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Во-вторых, большой урожай и рекордные запасы зерна высветили недостатки инфраструктуры и логистики. Элеваторных мощностей для хранения зерна оказалось недостаточно, вагонов для перевозки больших объемов зерна – тоже. Рекордный урожай, на самом деле, провоцирует создание не очень выгодной экономической конъюнктуры.

Между тем рост производства наблюдается и по масличным, и по сахарной свекле. Так, подсолнечника намолочено уже 6,8 млн тонн, сои – 2,6 млн тонн, рапса – 1,7 млн тонн, сахарной свеклы – 22 млн тонн. Это также больше, чем годом ранее, отмечают в «Руспродсоюзе».

По сахару Россия даже ставит рекорды. Так, в августе было выпущено почти 550 тыс. тонн сахара – это новый рекорд месяца. В целом за восемь месяцев производство сахара выросло на 3%, до 953 тыс. тонн. Это стало возможно не только благодаря росту урожая сахарной свеклы, но и более раннему пуску ряда сахарных заводов на свекле-2019 и увеличению производства, отмечают в ИКАР. Правда, есть и оборотная сторона медали. «Растущие объемы производства свекловичного сахара в последние годы при слабо развитом экспорте приводят к перенасыщению рынка, формированию значительных запасов продукции и снижению закупочных цен на сахар», – отмечает проблемы МЭР.

Также растет сбор картофеля – собрали 5 млн тонн, а урожай овощей вырос до 2,5 млн тонн благодаря развитию тепличного хозяйства. Правда, дальше выращивание картофеля будет сдерживаться из-за падения цен на него, считают в МЭР. Тогда как производство скота и птицы в ближайшие годы продолжит расти, несмотря на то, что на рынке наблюдается перенасыщение. В МЭР надеются, что будет расширена глубокая переработка мясного сырья и откроются новые внешние рынки. Молочный сектор продолжит прибавлять в районе 1,4-1,7% в год, считает ведомство.

Однако не все так гладко в сельском хозяйстве. Так, экспорт пшеницы в этом году снизится на 1,2 млн тонн по сравнению с сезоном 2018/19,

считают в Российском зерновом союзе. Все дело в более низких переходящих запасах пшеницы, которые к концу этого сезона составят 6 млн тонн. Это минимум за последние пять лет.

«В прошлые годы мы входили с рекордными запасами пшеницы, а в этом году запасы приходят, можно сказать, в норму. Однако я бы не говорил, что мы экспортируем зерновых в нынешнем сезоне меньше, чем в прошлом. Скорее всего, экспорт будет на том же уровне – в районе 47 млн тонн. Это, конечно, не рекордный экспорт, как в сезоне 2017-2018 годов, более чем в 54 млн тонн. Однако это все равно значительный экспорт, просто в его составе будет чуть меньше пшеницы. При этом Россия все равно сохранит первое место по экспорту пшеницы», – считает Аркадий Злочевский.

А вот мировые цены на зерновые в этом сезоне подкачали. «Они снизились, хотя есть надежда, что цены вернут свои позиции. Стоимость продаж снижается длительное время на мировом рынке. Здесь целый комплекс причин. Главный фактор – это рост конкуренции.

В этом сезоне – обострение конкуренции с Украиной. У нее очень хороший урожай. Обычно Украина не выступала конкурентом по пшенице, потому что украинская пшеница уступала по качеству нашему товару, но в этом году у украинской пшеницы оказалось хорошее качество»,

– рассказывает глава РЗС.

В итоге, констатирует Злочевский, экономические условия для аграриев в этом году оказались хуже, чем в прошлом сезоне. С одной стороны, выросла себестоимость производства зерновых на 2000 рублей за тонну, только стоимость топлива за один сезон выросла на 50%. С другой стороны, продажные цены снизились. «В прошлом сезоне цена на мировом рынке доходила до 240 долларов за тонну, в среднем она была на уровне 215-220 долларов за тонну. А в последние пару-тройку месяцев мы торговались на мировом рынке в среднем по 193 доллара, сейчас цены подошли к 200 долларам, возможно, будет еще небольшой рост, но вряд ли сильный. Это, конечно, болезненно с экономической точки зрения. Тяжелее всего крестьянам, производителям», – говорит Злочевский.