Сельское хозяйство стало одной из опор независимости России

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Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

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Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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            Сельское хозяйство стало одной из опор независимости России

            Зерно становится одним из главных экспортных товаров России   14 мая 2019, 20:35
            Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
            Текст: Владимир Добрынин

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            Соединенные Штаты озвучили новые прогнозы об успехах России в сельском хозяйстве. Новый сельскохозяйственный год (1 июля 2019 г. – 30 июня 2020 г.) обещает России высокий урожай пшеницы. И не просто высокий, а вновь рекордный. Сколько зерна соберет Россия в предстоящем сезоне и как это влияет на политическую независимость нашей страны?

            Иностранная сельскохозяйственная служба американского минсельхоза (FAS USDA) в своем новом отчете утверждает, что общемировой урожай пшеницы в наступающем сезоне составит 777,489 млн т. Это абсолютный рекорд за всю историю ведения статистики в данной отрасли.

            Урожай пшеницы в России ожидается на уровне 77 млн т (год назад, согласно данным этой же структуры, 71 млн т), а так называемые переходящие запасы к концу июня следующего года увеличатся ровно на 1 млн т и достигнут 7,728 млн т.

            Надо сказать, что цифры, сверстанные в минсельхозе США, самые скромные. Большинство аналитических центров считают, что «наступающий сельхозгод – время для более оптимистичных прогнозов». Так, российский аналитический центр «СовЭкон» полагает, что урожай в РФ будет значительно выше – 83,4 млн т.

            Американское независимое аналитическое агентство Informa неделю назад выдало в качестве прогноза 82 млн т (за месяц до этого оно же предполагало, что в нашей стране вызреет не более 77 млн т). Международный совет по зерну уверен, что урожай составит 79,5 млн т. Минсельхоз России ориентируется на 77–78 млн т, аналитический центр «Русагротранс» в конце апреля спрогнозировал урожай пшеницы в 80,4 млн т, подняв свою ранее опубликованную оценку на 1,4 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка пока придерживается мнения, что российские землепашцы соберут 80,1 млн т пшеницы.

            Между оценками российских и зарубежных отраслевых структур просматривается некоторая разница. Американцы утверждают, что «рекордный урожай в РФ не ожидается, хотя будет очень высок – скорее всего, он станет вторым по объему за всю историю современной (с 1991 года) России. Производство фуражного зерна прогнозируется в пределах 38,4 млн т (в 2018 году – 35 млн т). Общий валовой сбор зерновых культур может достигнуть 115,4 млн т. Аналитики американского минсельхоза считают, что кукурузы РФ произведет 13 млн т (в прошлом году, по данным Росстата, 11,4 млн т), ячменя – 18 млн т (17 млн т), овса – 5 млн т (4,7 млн т), ржи – 2 млн т (1,9 млн т). В 2018 году, по сообщениям Росстата, общий урожай зерновых составил 113,2 млн т.

            Некоторые российские эксперты аграрной отрасли полагают, что совокупный урожай зерновых культур в 2019 календарном году может превзойти рекорд 2017 календарного года, когда было собрано 135,2 млн т. Однако это возможно, по словам президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского, «если погодные условия будут благоприятствовать». По итогам 2019 года, осторожно сообщает Министерство сельского хозяйства России, общий урожай зерновых может составить 118 млн т. Приведенные выше прогнозы Злочевский называет «излишне сдержанными и перестраховочными».

            Хорошая погода обещает рекордные урожаи и Украине – на уровне 72,1 млн т зерновых, из них пшеницы – 29 млн т (плюс 4 млн т к уровню предыдущего сезона). Вырастет у наших соседей и объем экспортных поставок, достигнув 50,7 млн т в сезоне 2019/2020 (по сравнению с предыдущим с/х годом больше на 0,3 млн т). При этом продажа украинцами пшеницы за рубеж увеличится на 2,5 млн т (до 19 млн т).

            Поставки российской пшеницы на экспорт, по данным все той же FAS USDA, сократятся на 1 млн т (с 37 до 36 млн т), но РФ тем не менее останется лидером мирового рынка: страны Европейского союза продадут не более 27 млн т, США – 26,3 млн т, Канада – 24 млн т.

            Экспорт российского фуражного зерна, скорее всего, увеличится с 8,2 млн т в текущем сезоне (то есть сельскохозяйственном 2018/2019 году) до 10,1 млн т. Американские аналитики объясняют это «устойчивым ростом спроса на фураж в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Азии» и «логистическими преимуществами России в названных регионах». Увеличение производства ячменя позволит России довести его продажу за рубеж до 5,3 млн т (на 0,5 млн т больше, чем годом ранее).

            «На протяжении последних нескольких лет после введения русскими программы импортозамещения наблюдается постоянный рост производства сельскохозяйственной продукции в стране. Это наводит на мысли, что планы российского правительства довести доходы от аграрного экспорта с 29,5 млрд до 45 млрд долларов в 2024 году, скорее всего, будут реализованы», – отмечает испанский портал agrodigital.com.

            В денежном выражении продажи зерновых за границу по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м увеличились на 2,5 млрд долларов (с 7,5 до 10 млрд) и теперь в списке наиболее доходных видов российского экспорта занимают третью позицию (годом ранее – шестую). Большие суммы приносит только продажа энергоресурсов и продукции металлургической отрасли. Главные потребители российского зерна – Египет (экспортировано на 1,9 млрд долларов), Турция (1,3 млрд) и Иран (0,5 млрд), а всего нашу пшеницу покупают 132 страны мира.

            Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отмечал, что в его ведомстве рассчитывают поставить на экспорт в 2019 календарном году 42 млн т зерновых, в том числе пшеницы – 40 млн т. То есть практически половину урожая РФ отправит за рубеж. Не заставит ли это россиян уменьшить потребление хлеба, традиционно считающегося одной из главных составляющих продовольственного набора жителей РФ?

            Надо сказать, что прошлогодний урожай (72 млн т пшеницы, по данным Россельхоза) в пересчете на душу российского населения составил 490 кг. При этом аналогичный показатель на душу жителя Евросоюза равен 250 кг. Даже если проникнуться абсолютным доверием к расхожему заблуждению, будто «европейцы едят мало хлеба, а у нас он иногда заменяет даже мясо», запас прочности огромен. И нет оснований говорить, что мы, продавая зерно за границу, вынуждены затягивать пояса. Кстати, даже наши американские партнеры уже перестали пугать Россию голодом и заявлять, что «власть продает хлеб ради своих корыстных интересов, не заботясь о народе».

            Да и у наших либералов практически исчезла из употребления фраза «Подъем России с колен – процесс бесконечный». И причиной тому не только успехи страны в обеспечении безопасности военными средствами, но едва ли не в первую голову достижение безопасности продовольственной.

            Обеспечение населения хлебом и увеличение его стратегических запасов – один из краеугольных камней независимости государства.

            Три года рекордных урожаев свидетельствуют о достижении Россией стабильности в этом вопросе. Стабильности, поколебать которую и плохие погодные условия уже не в состоянии (вспомним, что прошлое лето в Европе оказалось очень засушливым и страны ЕС недополучили как минимум 20% от запланированного урожая зерновых культур). Европейскую часть России засухи тоже не обошли стороной, но наши аграрии оказались достаточно подготовленными, и чтобы избежать продовольственной катастрофы, и чтобы помочь европейским партнерам сгладить возникшие в их аграрном секторе проблемы.

            Иначе говоря, как минимум в сельском хозяйстве программа импортозамещения оказалась весьма успешной.


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