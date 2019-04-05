Минсельхоз дал прогноз по урожаю зерна на 2019 год

Глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подтвердил прогноз по урожаю зерна в 2019 году на уровне 118 млн тонн, об этом он сообщил на селекторном совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева о ходе проведения весенних полевых сельхозработ.

«Наш предварительный прогноз по зерновым и зернобобовым культурам в 2019 году составляет 118 млн тонн. Подчеркну, более точные прогнозы мы сможем представить только после завершения посевной», – сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр Дмитрий Медведев после докладов нескольких глав субъектов Федерации отметил, что в некоторых регионах до аграриев доходят менее половины положенных денег. Он поручил губернаторам быстрее доводить бюджетные деньги, причем в их полном объеме.

«Это ваша задача, уважаемые руководители регионов, эти деньги распределить среди сельхозпроизводителей, потому что деньги ушли из федерального центра, и это уже ваши обязательства», – обратился глава кабмина к губернаторам.

Также на совещании губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пожаловался на рост цен на дизельное топливо, премьер-министр пообещал разобраться в этой ситуации: «Условия работы на рынке моторного топлива, и вообще в целом наши компании понимают. Но проследим, и по вашей ситуации я тоже дам поручения разобраться, почему по дизтопливу такая картинка».

Он также уточнил, что власти продолжат «тщательный контроль» за ценами на дизельное топливо и минеральные удобрения во всех регионах, и сделал акцент на том, что в этой сфере «нужно обеспечить реализацию всех имеющихся программ» по льготному кредитованию сельхозпроизводителей.

Председатель Правительства также признал необходимость поддержки мелиорации.

«Мелиорацией мы занимаемся. По мере возможности будем продолжать выделять деньги на приведение всей системы в порядок, потому что она изрядно поизносилась в последние годы. Работа эта (по поддержке мелиорации) будет продолжена», – сказал Медведев, добавив, что «в ряде регионов система мелиорации просто деградировала».

Но в целом, по мнению Дмитрия Медведева, на данный момент условия для ведения весенних полевых работ неплохие, включая погодные. «Пока в целом все выглядит весьма прилично», – заключил он.

Ранее премьер-министр заявил, что новая задача сельского хозяйства России – удвоение экспорта продукции до 45 млрд долларов к 2024 году.