Медведев назвал новую задачу сельского хозяйства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что новая задача сельского хозяйства – удвоение экспорта продукции до 45 млрд долларов к 2024 году.

«Новая задача по развитию сельского хозяйства – через увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса, его объем предстоит довести до 45 млрд долларов к 2024 году, по сути, это увеличение в стоимостном выражении объемов нашего экспорта в два раза», – передает его слова ТАСС.

Представитель Минсельхоза в то же время выразил уверенность, что урожай, который аграрии получат в этом году, позволит полностью обеспечить зерном и хлебом всю страну.

«Мы рассчитываем, что урожай зерна составит около 105 млн тонн. Этот результат позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также направить значительный объем зерновых на экспорт», – сказал он.

По данным министерства, ожидаемый объем урожая этого года окажется выше среднего показателя за последние 10 лет. При этом за счет рекордного урожая зерна в прошлом году (135,4 млн тонн) темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия заметно снизились – в 2017 году они выросли за год на 2,7% против роста цен на 5,9% в 2016 году. В этом году также сохраняются невысокие темпы роста цен – на 1,4%.

Цены на хлеб в этом и начале следующего года будут зависеть от изменения цен на материально-технические ресурсы – нынешние средние цены производителей на муку не оказывают существенного влияния на стоимость хлебобулочных изделий. Первоочередными факторами в стоимости хлеба оказываются рост цен на ГСМ и ЖКХ.

Между тем, в конце июля в Гидрометцентре спрогнозировали урожай зерновых в этом году на 15-20% ниже, чем в 2017 году.