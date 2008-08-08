Урожай в России столкнулся с новой угрозой

Минсельхоз России поручил ряду регионов в ЦФО и ПФО дать всестороннюю оценку проблеме прорастания зерна на корню, что значительно ухудшает хлебопекарные свойства ржи и пшеницы, сообщили в ведомстве.

«Из регионов начали поступать сигналы о прорастании озимых культур на корню или в валках, в основном пшеницы, из-за вымокания посевов», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Причиной оказалась дождливая погода в предуборочный и уборочный периоды, что вызвало полегание хлебов. Проблема характерна для Брянской, Тульской, Орловской, Тамбовской и Саратовской областей.

Прорастание зерна приводит к ухудшению хлебопекарных свойств зерна, из-за чего «хлеб получается малообъемным, а мякиш – плотным и липким», заявили в Минсельхозе.

Ранее сообщалось, что в Крыму потеряна часть урожая из-за засухи. Повлияла засуха и на урожай в ряде аграрных регионов России. В целом урожайность зерна в этом году будет ниже, чем в 2017-м.