Полякам стало мешать украинское зерно

Польские власти обеспокоены «негативным влиянием» на внутренний рынок зерновых от «чрезмерных» поставок более дешевой кукурузы с Украины, говорится в письме делегации Польши в Совете Евросоюза. Варшава предлагает ЕС не предоставлять новых преференций для импорта этой продукции.

В письме подробно рассматривается ситуация с кукурузой. В частности, там говорится, что «чрезмерный импорт кукурузы с Украины оказывает негативное влияние на польский рынок зерновых культур».

«Фермеры сталкиваются с проблемами при продаже своих зерновых, к тому же получаемые цены на них низкие. В последние годы около половины кукурузы, импортируемой в Польшу, происходит из Украины», – передает РИА «Новости» содержание письма, адресованного совету по вопросам сельского хозяйства.

Подчеркивается, что порядка 60% кукурузы на рынке ЕС имеет украинское происхождение.

В Польше обратили внимание, что Украина «становится важным игроком на европейских сельскохозяйственных рынках». Страна обладает черноземной почвой, благоприятным климатом, низкой стоимостью рабочей силы и транспорта, что делает Украину «очень серьезным конкурентом для сельского хозяйства ЕС», указывается в документе.

Подчеркивается, что польские фермеры «применяют высокие экологические и климатические стандарты в сельскохозяйственном производстве», по этой причине им трудно конкурировать с более дешевой украинской кукурузой, которая выращивается «в других производственных условиях».

«Усиленный импорт вызывает социальные волнения, особенно если это происходит в период сбора урожая», – говорится в обращении.

Польша просит «провести анализ вышеупомянутых проблем, связанных с чрезмерным импортом кукурузы на польский рынок, а также предоставить информацию о том, применяет ли Украина, согласно оценке ЕС, европейские стандарты в отношении средств защиты растений, используемых в производстве зерновых культур».

В заключение Польша призвала «не предоставлять никаких новых преференций по доступу на рынок ЕС для импорта зерновых культур, включая кукурузу».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что украинская идея «аграрной сверхдержавы» начинает трещать по швам.