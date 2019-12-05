«Автодор» представил концепцию развития автомобильных дорог

Концепцию перспективной опорной сети автодорог до 2035 года представила на профильной конференции госкомпания «Автодор». Сеть будет состоять из платных и бесплатных дорог федерального и регионального назначения, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», в блок концепции входят планы по строительству автодорог для обхода столичного региона.

По данным издания, к 2035 году появится магистраль, которая соединит М11 (в районе Окуловки), Ярославль, Кострому, Кировск и Пензу, включив в себя существующие дороги, которые будут расширены. По схожему сценарию появится новая трасса Самара – Саратов – Волгоград – Краснодар. Реконструкция дорог к 2035 году планируется по направлению Саратов – Тамбов – Орел – Смоленск – Псков – Санкт-Петербург, Тамбов – Арзамас и Саратов – Арзамас.

Второй блок составляют дороги юга России и Черноморского побережья. До 2030 года на базе существующей сети появится магистраль Дербент –Махачкала – Грозный – Нальчик, которая в обход Краснодара вольется в М4 «Дон». Кроме того, будут реконструированы и расширены дороги от Волгограда через Астрахань в Грозный.

Еще одним направлением станет новая дорожная сеть на востоке. Так, к 2030 году появится новая трасса от Набережных Челнов до Екатеринбурга. К 2035 году до первой категории доведут дорогу от Екатеринбурга до Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово с продолжением в сторону Хабаровска. Итогом станет магистраль, которая свяжет Санкт-Петербург и Дальний Восток. Также к 2035 году планируется новая дорога между Комсомольском-на-Амуре, Хабаровском и Владивостоком.

Напомним, в июне президент Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда подрядчики при строительстве и ремонте дорог вынуждены занижать цены, чтобы выиграть тендер.