Путин потребовал разобраться с занижением цен на ремонт дорог

Президент России Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда подрядчики при строительстве и ремонте дорог вынуждены занижать цены, чтобы выиграть тендер.

«Остаются проблемы: порядок определения цен, что напрямую влияет на достоверность стоимости дорожных работ. Подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы. Поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо как им заблагорассудится и как удается выкручиваются, что негативно сказывается и на качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства», – сказал Путин на заседании Госсовета.

Он попросил «заинтересованные ведомства разобраться наконец в этой ситуации», передает РИА «Новости».

Президент добавил, что «административные барьеры по-прежнему остаются препятствием для внедрения инновационных решений, современных материалов и конструкций, для объективного выбора наиболее эффективного подрядчика в ходе конкурса». «При этом много, очень много контролеров «много суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые, кстати, нередко противоречат друг другу, а объекты или не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным», – добавил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что дорог высокого качества в России по-прежнему мало. «Общая протяженность дорог высшей, первой категории, увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 тысячи 423 километра, причем главным образом за счет федеральных трасс», – сказал он.

По словам президента, в случае с федеральными трассами дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83%. В 2010 году их было всего 38,6%, по федеральным трассам и дорогам есть движение вперед, отметил глава государства. Он добавил, что доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщила о том, как в подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей.