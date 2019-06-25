Губернаторов отправили на дорожные работы

Взгляд
26 июня, среда  |  Последнее обновление — 00:27  |  vz.ru
Разделы

Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
Перейти а раздел…

Выявилась бесчеловечная суть грузинских претензий к России

Давид Кацарава - один из тех, кто устроил провокацию с российской делегацией в парламенте ГрузииФото: facebook.com/David-Katsarava
Одним из главных лозунгов грузинской пропаганды в последние дни стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии. Политики и рядовые граждане Грузии тем самым признаются в самом гнусном цинизме: им важна в первую очередь территория, а мнение живущих на этой земле людей не имеет никакого значения. Тем интересней то, как в таких случаях поступает Россия. Подробности...
Перейти а раздел…

Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения

КоАП будет подвергнут существенной переделкеФото: Елена Пальм/ТАСС
В России планируется создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП). Тот самый, что регулирует, например, дорожные штрафы. Специалисты рассказали, почему КоАП необходимо менять и что именно, скорее всего, будет подвергнуто пересмотру. Подробности...
Перейти а раздел…

Американские политики подкуплены деньгами за марихуану

Американские политики едины в своем одобрении марихуаныФото: Pacific Press/Barcroft India/ТАСС
Расползающаяся по США легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
Перейти а раздел…

Эрдоган попал в сложную ситуацию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Партия Реджепа Эрдогана проиграла выборы в Стамбуле – второй раз подряд за три месяца. И это поражение уже называют началом конца правления турецкого султана. Подробности...

Краткая хрестоматия американской синофобии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

«Патриарх» Филарет может стать первым в истории «дважды анафемой»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
      Подробности...

      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
      Подробности...

      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
          • Да

          • Нет

          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
          • Да

          • Нет

          За последние пять лет ваша жизнь улучшилась или ухудшилась?
          • Улучшилась

          • Ухудшилась

          • Не изменилась

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Евкуров попросил прощения у жителей Ингушетии
            Захарова связала провокацию в Тбилиси с противодействием России в ПАСЕУкраина отзывает посла при Совете ЕвропыСуд в Киеве отменил переименование проспектов в честь Бандеры и ШухевичаВ Грузии объяснили резкое падение лари на фоне антироссийских протестов
            Кремль разъяснил позицию по поводу поездок в ГрузиюРоссийским авиакомпаниям компенсируют прекращение полетов в ГрузиюДНР сбила украинский беспилотникУкраинские власти отреагировали на слухи о подаче воды в Крым
            Министр экономики Грузии назвала потерю россиян шоком для турсектораВойска получат С-500 раньше запланированногоМитрополит РПЦ назвал гибель советских солдат в годы войны «жертвой за безбожие»Захарова ответила на истерику украинского делегата в ПАСЕ

            Главная тема


            Москва напугала Украину в ПАСЕ

            «на горячую голову»


            Владельцы кафе в Тбилиси раскаялись за «оккупационный сбор» для россиян

            «гостеприимная страна»


            Los Angeles Times посоветовала американцам съездить в Крым

            звезда Instagram


            Установлена личность девушки из Тбилиси с оскорбительным плакатом в адрес России

            Видео

            провал украинизации


            Россия выбрала союзника на Ближнем Востоке

            ненужная страна


            Тбилиси должен заплатить за снятие российских санкций

            простые люди


            Оставшиеся в Грузии российские туристы рассказали, как к ним относятся

            спекуляция на горе


            Зачем каждому украинцу пообещали по 3 тысячи евро от России

            викторина


            Каким был первый день великой войны?

            Возвращение домой


            Дмитрий Юрьев: Кому нужны русские

            Перманентный кризис


            Глеб Простаков: Украину ждет длинная зима

            Выборочная ненависть


            Соколов-Митрич: Иллюзия грузинской русофобии

            на ваш взгляд


            Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?

            Губернаторов отправили на дорожные работы

            Губернаторы «на кончиках пальцев» ощутили специфику дорожных работ   25 июня 2019, 23:28
            Фото: Максим Григорьев/ТАСС
            Текст: Михаил Мошкин

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Как научить регионы строить качественные дороги, страховщиков снизить стоимость ОСАГО, а водителей заинтересовать соблюдать правила дорожного движения? В подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей.

            Заседание Госсовета о развитии сети автодорог и о безопасности дорожного движения пройдет в среду в Большом Кремлевском дворце. За два дня до этого губернаторы и профильные эксперты-дорожники собрались в Мастерской управления «Сенеж» на берегу одноименного озера близ подмосковного Солнечногорска.

            «Мы обязаны сделать так, чтобы дороги перестали быть одной из двух вечных бед России», – написал из «Сенежа» в Facebook губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

            «Было интересно почувствовать себя дорожным рабочим»

            К своей записи региональный руководитель приложил фото: участники семинара-совещания, губернаторы и помощник президента, экс-глава Минтранса Игорь Левитин на берегу Сенежа в строительных робах и жилетах. Один из новых форматов погружения в проблему – «командообразующее мероприятие», своего рода деловая игра.

            «Вчера был у нас очень интересный кейс. Все, кто участвовал и участвует в подготовке Государственного совета, приняли участие в реальном строительстве автомобильной дороги.

            Она была, правда, внекатегорийная, но это реально было 200 метров», – поделился впечатлениями с журналистами врио главы Курской области Роман Старовойт. 

            Участники семинара-совещания среди которых главы регионов, члены правительства и администрации президента поделились на четыре команды. Но в этом состязании, получившем название «Время дорог», главным было, все же, участие. Точнее, возможность, как сказал Старовойт, «почувствовать на кончиках пальцев» всю сложную специфику дорожных работ.

            Кому-то из руководителей регионов пришлось управлять асфальтоукладчиком (за рулем побывала, например, губернатор Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова), кто-то, как тюменский губернатор Александр Моор, возил щебень. «Было очень интересно почувствовать себя дорожным рабочим – интересно посмотреть на весь процесс изнутри», – заметил Старовойт.

            «Мы единодушно приняли решение: каждый в своем субъекте федерации должен сделать для своих команд примерно что-то похожее», – рассказал врио главы Курской области.

            Мозговой штурм в новом формате

            Важным опытом для участников совещания было не только личное знакомство с дорожным строительством, но и общение на круглых столах с отраслевыми специалистами. Такова особенность нового формата Госсовета, о котором уже писала газета ВЗГЛЯД.

            Первое из таких заседаний прошло в ноябре прошлого года в Крыму: вместе собрались не только губернаторы и министры, как обычно, но и эксперты. «Мозговой штурм» позволил за короткое время предложить конкретные шаги для решения многих давно накопившихся вопросов, которые мешали продвижению национальных проектов. В том же формате прошла февральская встреча Госсовета в Казани. На сей раз, в Солнечногорске, обсуждался нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

            Рассматривались все вопросы, которые позволят достичь целевых показателей, заложенных в «майских» указах Владимира Путина, заявил журналистам Алексей Цыденов, глава Бурятии и руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт». В первую очередь, это обучение пешеходов правилам дорожного движения, вопросы освещения пешеходных переходов и дорог, а также проведение экспертизы состояния дорожного полотна и качества ремонтных работ. Благодаря семинару губернаторы получили информацию о современной автоматизированной технологии укладки асфальта с системой контроля качества дорожного полотна. 

            Как выбрать наилучшую технологию

            «Наверное, если говорить про нашу подгруппу, то главный из обсуждавшихся вопросов – это применение и использование современных материалов, инновационных технологий, – сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Тюменской области Александр Моор, который руководит подгруппой «Промышленные строительные материалы и экспертиза в дорожном строительстве».

            «Все регионы так или иначе в своих проектах применяют разные инновационные технологии, но, тем не менее, все сталкиваются с системными проблемами, которые требуют законодательного регулирования. Именно поэтому мы сегодня и обсуждали законопроекты и проекты постановлений правительства – в частности, о реестре наилучших технологий», – рассказал Моор.

            Он пояснил: это нужно для того, чтобы каждый подрядчик в любом регионе мог выбрать опробованные технологии, доказавшие свою эффективность, которые можно было бы использовать при проектировании, строительстве и реконструкции дорог.  «Тогда эти технологии смогут использоваться еще более эффективно, тем более что в нацпроекте для каждого региона установлен свой норматив: доля контрактов на строительство дорог, в которых используется инновационные технологии. Поэтому нынешнее обсуждение для нас так важно», – подчеркнул Моор.

            Прощай, ямочный ремонт

            Обсуждали и вечный вопрос – на какие средства обновлять дороги. «Естественно основная задача – это создание сельских дорог. Их нехватка ощущается очень остро», – констатировал врио главы Калмыкии Бату Хасиков.  

            Финансирования региональных дорожных фондов ждали десятилетиями, посетовал врио губернатора Курской области Роман Старовойт. «Из-за недофинансирования были утрачены многие компетенции и службы заказчика, и службы подрядчика, – подчеркнул курский руководитель.

            – Мы в буквально смысле затыкали дыры – проводили работы по ямочному ремонту, которые абсолютно не соответствуют современным требованиям абсолютно,

            мы каждый год возвращались к тем же участкам».

            Справедливости ради, вопрос как раз-таки решается в рамках нацпроекта. Та же Курская область отказалась от ямочного ремонта, и, благодаря новым проектам, рассчитывает к 2020 году получить до 9 млрд рублей в свой дорожный фонд. Всего же, напомним, нацпроект «Безопасные и качественные дороги» предполагает: за три года из федерального бюджета поступит 371 млрд рублей, что должно помочь обновлению дорог в 104 городских агломерациях России.

            Концепция нулевой смертности

            Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в подгруппе, где обсуждалась безопасность дорожного движения. «Целевой показатель, который обозначил президент – снижение смертности до четырех человек на 100 тысяч. Вообще конечно, нужно стремиться – и президент об этом говорил – к нулевой смертности», – напомнил Моор. Поэтому на семинаре-совещании зашла речь об ответственности за достижение этих показателей не только региональных властей, но и правоохранительных органов, в частности, ГИБДД. «Потому что только от нашей совместной слаженной работы будет зависеть достижение этих показателей», – заметил Моор.

            «Для нас очень важен опыт ближайших соседей. Прежде всего, самых больших успехов добились шведы», – сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководитель подгруппы «Безопасность и организация дорожного движения».

            «Вы знаете, что в Швеции давно уже существует концепция нулевой смертности. Они очень долго к этому шли, и шли именно так, как мы сегодня предлагаем, –

            подчеркнул Дрозденко. – Это комплекс мер. Во-первых, это организация самого дорожного движения. Шведы – одни из первых, кто стал активно применять круговое движение. Второе – шведы очень серьезно работают по ограничению скоростного режима, и у них очень жесткие санкции за нарушение этого режима».

            Губернатор отметил, что в Швеции введены повышенные требования ко всем транспортным средствам, которые связаны с перевозкой людей. Там получить лицензию на такую деятельность гораздо сложнее, чем на перевозку опасных грузов. «У шведов налажена очень серьезная система обучения, и система пропаганды, в хорошем смысле этого слова соблюдения ПДД , – добавил Дрозденко. – И, конечно, суммы штрафов – одни из самых высоких».

            Отдельным направлением «мозгового штурма» стал вопрос об обучении детей правилам дорожного движения. «Предлагаем внести целый комплекс изменений в образовательные программы – так, что, чтобы ребенок уже с детского сада понимал, что такое ПДД и почему их нельзя нарушать», – рассказал Дрозденко. По его мнению, следовало бы добавить и в школьную программу специальный предмет, посвященный безопасности на дорогах. Правда, судя по словам губернатора, участники обсуждения признают: так просто не удастся убедить Минпросвещения изменить учебные программы. 

            «Дать морковку» водителям

            Губернатор Ленобласти не только ссылался на «соседский» опыт, но и предложил свои варианты «кнута и пряника» для водителей.

            «Конечно, мы должны дать стимулы гражданам соблюдать правила дорожного движения. Мы не должны просто говорить «соблюдайте правила – это хорошо», мы должны «дать морковку» – я так это называю. Гражданин должен понимать, что, соблюдая ПДД из года в год, он получает бонусы.

            Тому, кто в течение 3-4 лет соблюдает правила дорожного движения, нужно давать серьезную скидку

            при заключении договора и обязательного, и добровольного страхования», – рассказал Дрозденко. Так, в некоторых странах Европы скидка достигает 25% – «согласитесь, серьезный бонус», подчеркнул губернатор Ленобласти. А для нарушителей ПДД, напротив, нужно увеличивать страховой взнос, подчеркнул Дрозденко.

            «По несоблюдению скоростного режима у нас самое либеральное законодательство в мире, – продолжал губернатор. – Вообще, я предлагаю за верхнюю планку нарушения скоростного режима лишать прав до одного года. У водителей, которые в нетрезвом состоянии периодически нарушают правила, на определенный момент конфисковать автомобиль и устанавливать алкозамок. И, конечно, ужесточить сроки лишения прав за нарушение правил в состоянии алкогольного опьянения до трех лет».

            Заметим, что речь идет пока лишь о предложениях, им еще предстоит пройти детальное рассмотрение, в том числе на уровне Госсовета.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............