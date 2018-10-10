Заседание Госсовета превратили в мозговой штурм

Прошедший в Ялте Госсовет удивил неожиданным форматом – вместе собрались не только губернаторы и министры, но и эксперты. Заседание больше напоминало мозговой штурм, - за несколько часов нашлись конкретные предложения для развязки многих давно накопившихся вопросов, мешавших продвижению национальных проектов. Успеху «штурма» способствовал неформальный характер диалога Путина с участниками заседания.

В пятницу в гостинице «Мрия» под Ялтой президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное реализации его майского суперуказа. Заседание состоялось в необычном формате. Он подразумевал распределение участников – глав регионов, членов правительства, сенаторов, помощников главы государства – за семью круглыми столами, посвященными разным темам.

Глава государства возглавил первый круглый стол – «Системные вопросы». Вместе с Путиным расположились его помощники Андрей Белоусов и Игорь Левитин, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавлял рабочую группу по подготовке к заседанию.

Другие круглые столы были посвящены демографии и здравоохранению, науке и образованию; жилью и городской среде; экологии; цифровой экономике и инфраструктуре; культуре; экономике. Президент подсаживался к каждому столу и принимал активное участие в обсуждении. Такой формат предполагал и неформальный диалог Путина с губернаторами.

Собянин сообщил, что Владимир Путин считает необходимым продолжать деятельность рабочей группы президиума Госсовета, которая готовила нынешнее заседание по выполнению «суперуказа» главы государства.

На эту тему

Реализация национальных проектов должна приводить к реальным изменениям, в том числе на уровне заработных плат и пенсий, потребовал Путин на заседании.

«Нам нужны не формулировки красивые и гладкие, а нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека. В том числе, кстати говоря, и на уровне жизни, на уровне заработной платы, на пенсиях, чтобы это были не средние показатели, а чтобы это были реальные деньги, на руки, что называется», - сказал Путин.

Путин потребовал от правительства и глав регионов добиться конкретных результатов по выполнению национальных проектов. По его словам, дело не в указе, дело даже не в нацпроектах, в которые упакована наша работа по достижению известных и необходимых для страны показателей. «Дело в результатах этой работы, нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты», - указал глава государства.

Он напомнил о задачах «добиться прорыва, именно прорыва, по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура». «Именно для того, чтобы ситуация в стране менялась к лучшему, чтобы люди стали жить лучше», - подчеркнул Путин.

Путин привел распространенное выражение «средняя температура по больнице». «Вот нам среднее по больнице не нужно, нужны конкретные результаты, чтобы люди их увидели», - уверен президент.

Для примера он назвал один из показателей нацпроектов об увеличении количества посещений учреждений культуры в два раза. «Сразу возникает вопрос: это кто будет посещать учреждения культуры? Какие учреждения культуры? Будут посещать одни и те же люди, будут просто чаще ходить, либо это будут разные люди? И самое главное - что они там увидят, насколько то, что увидят, услышат, почувствуют, будет соответствовать тому, чтобы люди чувствовали свою связь с национальной культурой, могли бы гордиться сегодняшними достижениями культуры».

В ответ на замечение Путина, уже после заседания вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что параметры национального проекта, касающегося культуры, будут скорректированы, в частности, будут уточнены методики подсчетов.

«Сама рабочая группа инициировала уточнение методики счета, потому что действительно такой показатель очень объемный, его нужно насытить конкретными качественными показателями», - сказала вице-премьер. По ее мнению, новый формат работы президиума Госсовета оказался очень эффективным, что позволило за пару дней решить вопросы, на обсуждение которых раньше уходили месяцы. «Я надеюсь, что это приведет к тому, что люди почувствуют очень быстро результаты».

Говоря о показатели посещаемости учреждений культуры, Голодец подчеркнула, что в первую очередь будет учитываться возможность для детей обучаться в школах искусств, кружках. «Речь идет о бесплатном образовании в сфере культуры: художественные школы, музыкальные школы, хореографические студии, нужно увеличить доступность их для детей», - убеждена Голодец. Она добавила, что будет анализироваться и доступность театров, музеев для разных групп населения, пообещав сделать соответствующие подпункты в паспорте национального проекта.

Что может изменить новая форма

«Основная задача Госсовета с самого начала формулировалась как обеспечение связанности всех ветвей власти, чтобы правительство и регионы понимали, что они хотят друг от друга и чтобы все вместе слышали четкий понятный сигнал от президента», – заявил глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, комментируя новый формат заседания Госсовета. В рамках предыдущего формата, когда все сидели за столом, читали доклады и обменивались своими мнениями, это достигалось не всегда, полагает эксперт, – часто Госсоветы проходили, что называется, для галочки, – такое бюрократическое заседание.

«Предложенный сегодня формат, когда идут заседания в рабочих группах и ставится четкая задача относительно результата работы в этих группах, возвращает Госсовет к своей изначальной идее: обеспечение связанности всех ветвей и всех эшелонов власти», – считает политолог.

«Нам не всегда, но зачастую этого не хватало во власти. Единообразное понимание задач очень важно для такой большой и разнообразной страны, как наша,

– сказал Кузнецов газете ВЗГЛЯД. – Когда эксперты, министры и губернаторы собираются на площадках, работают как в группах, так и все вместе над конкретным результатом - это здравая идея.

Губернаторы должны регулярно заниматься не поверхностными текущими делами, а моделированием будущего, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя новый формат заседания. По его словам, этот формат может оказаться более перспективным.

«Некоторые критики нынешней системы работы с губернаторами отмечают, что используемые приемы методологической школы вряд ли окажутся эффективными. Думаю, что это не совсем точное понимание целей и задач», – цитируют его «Актуальные комментарии».

«Я не являюсь сторонником «методологов», но на примере пары губернаторов, прошедших «спецкурсы» не так давно, увидел реальные изменения к лучшему. Необходимо ведь не столько привить обучаемым технологические приемы эффективного мышления (что недостаточно и в целом все равно механистично), сколько создать постоянную привычку к глубокой индивидуальной работе по стратегированию. Сформировать культуру такой работы не просто у определенных людей, а на всем этом уровне власти. Какими приемами это будет достигнуто – дело второстепенное. Главное – губернаторы должны регулярно достаточное время заниматься не поверхностными текущими делами, а моделированием будущего», – подчеркнул эксперт.

«На заседании определялся круг участников проектов, критерии, оценки, опорные точки каждого из проектов, решалось, кого привлекать в качестве экспертов и как принимать решения», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт, комментируя заседание Госсовета.

«Это был очень важный этап, он обязателен, без него нельзя было бы двигаться дальше – и сегодня он успешно завершен», – добавил Шпунт.

Эксперт рассказал, в чем отличие национальных проектов, к примеру, от федеральных целевых программ. По его словам, федеральные целевые программы, предполагают «определенный бюджет и параметры», которыми оперируют правительство, а у национальных проектов, несмотря на то, что в них также предполагается участие бюджета, внутренними показателями являются изменения человеческого капитала.

«Например, не количество интернет-тарелок, установленных в школах, а изменение самой структуры образования, –

то, что дети в школах начали учиться по электронным учебникам.

Или не просто число томографов, установленных в больницах, а то что в России вообще появилось понятие высокотехнологической медицинской помощи», – уточнил эксперт.

Как напомнил собеседник, самым мощным инструментом в области демографии стала программа материнского капитала, корни которой восходят к программе, начатой в рамках еще первых нацпроектов. Ее результатом, по словам эксперта, также является не количество выданных денег, а изменение демографической ситуации и число рождений.

«Национальные проекты не могут быть делом только правительства и региональных властей, здесь вшита внутрь и деятельность бизнеса, и деятельность НКО, именно поэтому эти проекты – национальные. Это новый этап российской модернизационной политики, этот инструмент запущенный в 2005 году показал, что он дает самую высокую эффективность, поэтому мы к нему обратились», – пояснил Шпунт.

По словам эксперта, национальные проекты призваны двинуть страну вперед, повысить жизненный комфорт, развивать технологии в здравоохранении, вообще в экономике – во всех сферах, обозначенных Путиным в майском указе.

Какой россияне видят социальную справедливость

За несколько часов до заседания Госсовета ВЦИОМ обнародовал результаты исследования, отражающие отношение россиян к принципу социальной справедливости.

Согласно им, за последние пять лет число россиян, утверждающих, что политика властей способствует росту социальной справедливости, увеличилось почти на 10%. При этом доля граждан, полагающих, что власть никак не влияет на уровень справедливости, уменьшилась на 5%. Более половины - 54% россиян - считают, что уровень социальной справедливости в стране вообще не изменился.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, согласно результатам опроса, меньше трети опрошенных (28 %) недовольны – они полагают, что общество стало менее справедливым, а вот 16% уверены, что справедливость, наоборот, растет.

Опрошенные поделились мнением, что необходимо для роста справедливости. Большая часть ответов пришлась на «борьбу с коррупцией» и «помощь простым людям». Каждый десятый участник опроса выбрал повышение зарплат и пенсий. Ужесточение законодательства, борьба с безработицей, развитие экономики и усиление социальной политики стали наиболее редкими ответами у респондентов.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что социологи неслучайно приурочили свою публикацию к заседанию Госсовета, ведь идея справедливости стала одной из ключевых в президентской компании Путина. «Отсюда и майский указ, и новые проекты, ориентированные на конкретного человека, а не на абстрактные отчеты и цифры. Наши граждане в этом плане абсолютно доверяют национальному лидеру. Он говорит то, о чем многие говорят на собственных кухнях», - сказал газете ВЗГЛЯД Мартынов.

На ваш взгляд Кремль продолжает менять губернаторов. Нужно ли менять главу вашего региона? Да

Нет

Недавно уже сменили

Я не верю, что жизнь региона меняется вместе со сменой его руководителя



Выступая на заседании Госсовета, обращаясь к главам регионов и федеральным чиновникам, представителям экспертного сообщества, президент акцентировал именно на этом внимание аудитории.

«Это не процесс ради процесса, мы все хотим реализовать эту сверхзадачу, которая стоит перед страной и обществом. А поставлена она не президентом, а гражданами всей страны», - сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД. Кроме того, есть серьезный социальный запрос на качественные изменения в уровне жизни, инфраструктуре, социальном самочувствии. «Об этом говорили сегодня на Госсовете. Я очень надеюсь, что новый формат - синергия властей и экспертного сообщества, приблизит нас к такому результату», – поделился Мартынов.

Очень важно отметить, что это первое заседание Госсовета после мартовских выборов и после того, как в мае в администрации президента было усилено и расширено управление по обеспечению работы Госсовета аппарата, в том числе и, добавил политолог. По его мнению, заседание показало, что экспертов стали гораздо шире привлекать к работе Госсовета. Не случайно в подготовке заседания в Ялте участвовали такие эксперты, как ректор РАНХиГС Владимир Мау, руководитель ВЭБа Игорь Шувалов, президент РСПП Александр Шохин и глава Сбербанка Герман Греф.

«Госсовет становится той самой площадкой, где федеральная политика сопрягается с региональной повесткой с одной стороны, а с другой все шире обогащается экспертным сообществом. С учетом мнения всех этих групп, мы выходим на оптимизацию процесса, на практику. Не демократические рассуждения и не бюрократические действия, где дебит с кредитом сведен, а именно результат», - подытожил политолог.