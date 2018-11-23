Путин раскритиковал «красивые формулировки» целей нацпроектов

Президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Ялте раскритиковал «красивые формулировки» целей национальных проектов. Глава государства подчеркнул, что россиянам нужны конкретные результаты и прорыв во многих областях.

Президент отметил, что формат президиума является необычным. «Вы собрались на двухдневную фактически сессию. Вчера работали, сегодня уже с утра работали. Тема у нас важная», – заметил глава государства.

«Дело не в указе (суперуказ главы государства – прим. ВЗГЛЯД), дело даже не в нацпроектах, в которые упакована наша работа по достижению известных и необходимых для страны показателей. Дело – в результатах этой работы, нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты», – приводит его слова ТАСС.

Он напомнил о задачах «добиться прорыва, именно прорыва, по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура». «Именно для того, чтобы ситуация в стране менялась к лучшему, чтобы люди стали жить лучше», – подчеркнул Путин.

Перед началом заседания президиума Госсовета глава государства осмотрел территорию гостиничного комплекса «Мрия». Он проехал по территории комплекса на электрокаре, посетил детский парк «Гринвуд», японский сад, где его встретил архитектор ландшафтного дизайна Широ Накане. Президента сопровождал глава Сбербанка Герман Греф, который в ходе осмотра давал необходимые пояснения.

Заседание президиума Госсовета в этом году проходит в новом формате, который подразумевает распределение участников – глав регионов, членов правительства, сенаторов, помощников главы государства – за семью тематическими круглыми столами. Президент находится по центру, но подсаживается к каждому столу и участвует в обсуждении.

Так, первая рабочая группа называется «Системные вопросы», в нее входят первый вице-премьер Антон Силуанов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощники главы государства Андрей Белоусов и Игорь Левитин, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник возглавляет рабочую группу.

Второй круглый стол объединяет подгруппы «Демография и здравоохранение», «Наука», «Образование». За ним находятся вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернаторы Камчатского края, Ивановской, Новгородской, Томской областей, врио губернатора Санкт-Петербурга, а также ректор Высшей школы экономики и руководитель Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.

За третьим столом, тема которого «Жилье и городская среда», сидят вице-премьер Виталий Мутко, председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, а также губернаторы Белгородской, Магаданской, Самарской областей и Севастополя.

Четвертый стол отвечает за вопросы экологии. Участники этой группы – вице-премьер Алексей Гордеев, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также руководители Нижегородской и Челябинской областей, губернатор ЯНАО, врио главы Республики Башкортостан и президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

За следующим столом располагается подгруппа «Цифровая экономика» и «Инфраструктура». Здесь будут работать вице-премьер Максим Акимов, руководители Республик Бурятия, Саха, Ленинградской, Ростовской, Ульяновской областей, а также директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин и председатель Сбербанка Герман Греф.

Вице-премьер Ольга Голодец, главы Республик Крым, Марий Эл, а также руководители Забайкальского края, Краснодарского края, Новосибирской и Псковской областей, ректор Московской Высшей школы социальных и экономических наук соберутся за столом номер шесть и войдут в подгруппу «Культура».

Подгруппа «Экономика» за седьмым столом будет представлена вице-премьером Дмитрием Козаком, министром экономического развития Максимом Орешкиным, полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, губернаторами Алтайского края, Пермского края, Ставропольского края, Калужской и Орловской областей, а также председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым, первым заместителем министра финансов Леонидом Горниным и ректором РАНХИГС Владимиром Мау.