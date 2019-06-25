Законопослушным водителям предложили давать скидку на КАСКО и ОСАГО

Главы регионов на семинаре по подготовке заседания Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения предложили обсудить скидки на тарифы КАСКО и ОСАГО для соблюдающих ПДД водителей. Также рассмотрен проект закона о создании реестра инновационных технологий для строительства дорог. В рамках семинара главы регионов попробовали себя и в качестве дорожных рабочих.

Губернатор Ленинградской области, руководитель подгруппы «Безопасность и организация дорожного движения» рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт» Александр Дрозденко отметил, что предложения были высказаны участниками встречи и могут быть озвучены на заседании Госсовета, которое состоится 26 июня под председательством президента Владимира Путина, передает ТАСС.

«Гражданину, который в течение 3-4 лет соблюдает правила дорожного движения, нужно давать серьезную скидку при заключении договора и обязательного, и добровольного страхования», – сказал Дрозденко.

По его словам, в Европе скидка для законопослушных водителей достигает 25%.

«Мы должны дать стимулы гражданам соблюдать ПДД. Мы должны дать морковку, когда гражданин должен понимать, что, соблюдая правила дорожного движения из года в год, он получает бонусы», – уточнил Дрозденко.

В то же время для нарушителей ПДД, считает он, нужно увеличивать страховой взнос. Также Дрозденко рассказал о прозвучавшей на семинаре инициативе ввести наказание в виде лишения прав на срок до года за систематическое нарушение скоростного режима.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что главы регионов рассмотрели проект закона о создании реестра инновационных технологий, которые могут быть использованы при строительстве дорог.

«Мы обсуждали проект закона о создании реестра инновационных технологий, в котором каждый подрядчик, каждый регион мог бы найти технологии, которые можно было бы использовать при проектировании либо строительстве дорог», – сказал Моор.

Он отметил, что проект позволит использовать новые технологии «более эффективно».

По его словам, участники совещания обсуждали вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения.

«Нужно стремиться к нулевой смертности – это совместная ответственность и организаторов движения, и правоохранительных органов», – заявил Моор.

В рамках семинара главы регионов разделились на четыре группы и положили около 200 метров дороги.

«Было очень интересно почувствовать себя дорожным рабочим, посмотреть на весь процесс изнутри», – поделился впечатлениями врио главы Курской области Роман Старовойт.

Он уточнил, что у каждого участника «был свой фронт работы: кто-то управлял асфальтоукладчиком, кто-то выполнял иные функции».

В ходе семинара, который проходит 24-25 июня, представители органов исполнительной власти обсуждают доклад рабочей группы Госсовета. Ключевые предложения будут озвучены 26 июня в Кремлевском дворце на заседании Госсовета под председательством президента России Владимира Путина.

Семинар «О развитии сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения» проходит на базе мастерской управления «Сенеж».