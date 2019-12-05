Французские СМИ нашли в Альпах базу ГРУ

Западные спецслужбы заявили, что 15 сотрудников ГРУ якобы использовали французские Альпы как базу для операций по всей Европе, пишет французская газета Le Monde.

Сотрудники элитного подразделения ГРУ, которое, по данным западных СМИ, якобы отвечает за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми мертвыми почтовыми ящиками, использующимися для обмена информацией, базировались в Альпах во Франции. С 2014 по 2018 год они неоднократно останавливались в небольших городах на юго-востоке Франции, в том числе Шамони и Эвиане, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что один из этих шпионов якобы мог «быть причастен к покушению на Скрипалей в марте 2018 года». Кроме того, утверждается, что агенты ГРУ работали в Болгарии, Молдавии, Черногории и других странах, но не в самой Франции.

При этом издание уточняет, что конфисковать оружие или другие улики западным спецслужбам не удалось.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон сразу же обвинил в отравлении Россию.

Позже, в ноябре 2019 года, глава МИД Испании заявил о «попытке российских спецслужб повлиять на события в Каталонии». В это же время СМИ выдали новую сенсацию об отравлении болгарского бизнесмена Гебрева.

А 4 декабря 2019 года МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата в связи с убийством гражданина Грузии. Отмечая при этом, что высылаемые дипломаты якобы являются «сотрудниками ГРУ».

Газета ВЗГЛЯД писала, как западные СМИ выдумали загадочных «убийц из ГРУ».

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