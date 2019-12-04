В Германии решили не идти по пути Британии на примере «дела Скрипалей»

Германские власти не собираются просить союзников выслать российских дипломатов, как это сделала Британия в ситуации с «делом Скрипалей», пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Издание утверждает, что Германия в течение дня уведомит союзников по НАТО и ЕС о предпринятом шаге. При этом правительство ФРГ не будет настаивать на скоординированной высылке российских дипломатов из стран НАТО и ЕС, как в «деле Скрипалей». Утверждается, что действия Берлина будут зависеть от дальнейшего расследования и от реакции России, передает РИА «Новости» и дальнейшего расследования прокуратуры.

Также отмечается, что высылаемые дипломатические сотрудники якобы являются «сотрудниками ГРУ», а высылку называют «предупредительным сигналом» в связи с якобы недостаточным сотрудничеством Москвы в расследовании дела.

МИД ФРГ в среду объявил двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата в связи с убийством гражданина Грузии. В России пообещали ответить на высылку дипломатов.

Речь идет об убийстве в августе грузинского гражданина в Берлине, которое совершил россиянин. Немецкие СМИ заявили, что нашли для России новое «дело Скрипалей».