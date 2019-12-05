Украинец заочно арестован в России за нападение на посольство в Киеве

Украинский гражданин Роман Рагозин, которого обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве, заочно арестован, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Петренко отметил, что помимо Рагозина по делу заочно арестованы украинские граждане Ирма Крат и Владимир Кошовенко, передает РИА «Новости».

Напомним, они объявлены в международный розыск.

Нападение произошло в марте 2016 года.

Кроме того, на днях СК заочно обвинил в нападении на дипмиссию экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука.

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