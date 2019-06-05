В России суд заочно арестовал украинку за нападения на посольство России в Киеве

Украинка Ирма Крат была заочно арестована по подозрению в причастности к нападению на российское посольство в Киеве, об этом сообщает Следственный комитет России.

Крат проходит по делу о нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, с 5 по 10 марта 2016 года «агрессивно настроенные лица» совершили несколько нападений на здание посольства России. При этом они осознавали, что посольство находится под международной защитой и действовали умышленно, подчеркивает СК.

Нападения совершались с целью осложнения двусторонних отношений между странами.

«Следствием установлено, что к этим нападениям причастна гражданка Украины Ирма Крат. Она объявлена в международный розыск и сегодня заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

СК пояснил, что государство пребывания дипмиссии обязано предпринимать меры по защите помещений представительства от вторжения и нанесения ущерба.

«Украинская сторона такие явно спланированные действия против российского дипломатического представительства квалифицирует, как хулиганство, что дает все основания СК РФ использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине», – заключило ведомство.

Напомним, в нападении на посольство в 2016 году, по данным СК, участвовали активистка «женской сотни» Майдана Ирма Крат и бывшие бойцы «Айдара» Сергей Новиков и Александр Высота. Им предъявлены обвинения по той же статье.