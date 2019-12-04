Кононенко оценил призыв Певцова к Познеру «не гадить в России»

Журналист Владимир Познер не прав в вопросе о том, что гомосексуализм – это вариант нормы, но уезжать из России ему из-за таких взглядов, как того требует актер Дмитрий Певцов, не нужно, заявил газете ВЗГЛЯД российский публицист Максим Кононенко.

Ранее Познер в Instagram опубликовал пост, в котором написал, что гомосексуализм – это вариация нормы, с которой рождаются 10% людей. Также он назвал «мракобесами» пытающихся запрещать аборты, за что подвергся критике Дмитрия Певцова, выступившего в образе Иосифа Сталина. Актер не согласился с мнением телеведущего, а также призвал его уехать из России.

«Владимир Владимирович не прав. Количество гомосексуалистов, которое рождается таковыми в силу каких-то генетических мутаций – около 3%, причем так не только у человека, но и у животных. При этом природа генетических мутаций до сих пор не раскрыта, хотя исследования ведутся постоянно», – объясняет Кононенко.

Публицист заметил, что несмотря на изначально невысокие цифры, число гомосексуалистов растет, что говорит о возможной пропаганде.

«Я ничего против этого не имею. Если человек хочет трахаться – пусть делает это как хочет, но мы видим, что количество гомосексуалистов растет, а значит, действительно существует та самая пропаганда, и более того – она работает. Я как человек гетеросексуальный, воспринимать это как норму не могу, потому что у меня дети», – говорит Кононенко.

Спикер отмечает, что в данном вопросе полностью поддерживает Певцова, но не согласен с ним, что Познеру пора уезжать из России: «Это мудацкий совет совершенно, почему ему стоит уехать? Он всю жизнь живет здесь, ему уже сколько лет – пусть, конечно, доживает здесь», – заметил Кононенко.

Ранее Певцов сказал, что Познеру, судя по его взглядам, плевать на Россию, и объявил журналиста врагом российского народа.