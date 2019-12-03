Певцов назвал Познера врагом России

Актер Дмитрий Певцов посчитал Владимира Познера врагом России после того, как журналист назвал запрет абортов мракобесием.

Ранее Познер назвал мракобесами людей, «которые хотели бы, чтобы все было, как когда-то, чтобы это (аборты, – прим. ВЗГЛЯД) опять было квалифицировано как преступление, чтобы были запрещены аборты».

«Мракобесие – это вольный перевод слова «обскурантизм», которое обозначает негативное отношение к прогрессу, науке и просвещению. То есть мракобесами Познер называет тех, кто против ЛГБТ и против абортов. А это значит, люди против прогресса, против науки, против просвещения», – заявил Певцов «Царьграду».

«На мой взгляд, придумано про 10% рождающихся, так сказать, с гомосексуальными наклонностями. Это вранье, и это говорит о том, какой он на самом деле был биолог. Но самое главное – не его научная компетенция, а то нежелание видеть, что вот эти отклонения – не норма», – добавил Певцов.

Певцов также обвинил Познера в том, что ему абсолютно плевать на Россию, в том числе на то, что в стране упадет рождаемость. Его возмутило также положительное отношение Познера к ЛГБТ.

«Это норма. Нет, это отклонение, чудовищное отклонение, это болезнь, это кара Божия, если хотите. Это прежде всего ведет к отсутствию продолжения рода, продолжения народа, населения», – считает актер.

«И ему (Познеру, – прим. ВЗГЛЯД) абсолютно плевать на Россию и на то, что происходит в нашей стране. Хотя он здесь живет замечательно, и пользуется благами, и популярностью, и работает по своей профессии. Но его отношение – это если не ненависть, то абсолютно наплевательское отношение. И чем хуже будет в России, тем ему будет приятней и лучше, это совершенно оправдывает такой его взгляд. Человек не любит то место, где он живет. И если это место будет вымирать - ему будет приятнее. Вот что стоит за этим заявлением. Он не русский по духу. Это - враг России. Человек, который хочет, чтобы она вымерла. Вот что я хочу сказать по этому посту», – подытожил Певцов.

Ранее в эфире программы Познера глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что гомосексуалов «нужно лечить».