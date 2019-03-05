Глава комитета Госдумы по вопросам семьи призвала лечить геев

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в эфире программы журналиста Владимира Познера заявила, что гомосексуалов «нужно лечить», а ВИЧ-инфекция передается только половым путем.

«Чайковский тоже был (гомосексуалистом – прим. ВЗГЛЯД), но он это скрывал, стеснялся. За что наказывать? Лечить надо», – заявила депутат в ходе передачи.

Плетнева также заявила, что ВИЧ-инфекция якобы передается исключительно половым путем, поскольку «у нас такая нравственность, что можно, где попало и с кем попало и ответственности никто не несет». В ответ на замечание Познера, что человеку не свойственно за свою жизнь иметь лишь одного сексуального партнера, депутат отметила, что никого не осуждает, передает «Ридус».

Стоит отметить, что на самом деле существует три пути заражения ВИЧ: парентеральный (через кровь), половой и вертикальный (от матери ребенку).

Кроме того, Плетнева поделилась своими соображениями по поводу сексуальных домогательств. «Если говорить о домогательстве со стороны мужчин, то тут не только мужчины виноваты. … Ну, допустим, женщина устраивается на хорошую работу, а ей предлагают переспать. Я не знаю, ну такая женщина… я бы не согласилась», – заявила глава комитета по вопросам семьи.

По словам Плетневой, лично ее никто не домогался.

При обсуждении запрета абортов, депутат призналась, что сама сделала аборт. «Мне стыдно, я делала. Жили мы бедно, я понимала, что мне нужно будет воспитывать детей, учить. Я родила две дочки и все. Но я делала. Я сейчас молитву эту читаю иногда, по бумажке, прошу простить меня. Действительно, это убивание человека», – сказала она.

При этом Плетнева не считает, что аборты нужно запрещать: «Это женщина должна решить. Если бы она очень хорошо жила, может, и десять бы родила».

Кроме того, Плетнева прокомментировала свое резонансное заявление, когда призвала российских женщин во время ЧМ-2018 по футболу не заниматься сексом с иностранцами. «Я вообще на эту тему стесняюсь говорить. Я помню Олимпиаду-80. Некоторых детей увезли, потом искали, потом сами мучились, как вернуться домой, родились цветные ребятишки. Меня назвали чуть ли не расисткой за это. Я не расистка, правда», – призналась депутат.

Несмотря на вышесказанное, глава комитета Госдумы убеждена, что в российских школах не нужны уроки сексуального воспитания.