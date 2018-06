Депутат призвала россиянок избегать секса с гостями ЧМ-2018

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018, поскольку это может привести к рождению детей в неполных семьях.

«Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда вернуться. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их», – цитирует Плетневу радиостанция «Говорит Москва».

Депутат привела в пример «печальный опыт» «Олимпиады-80» и заявила, что такие дети будут страдать, особенно если ребенок «родится другой расы»:

«Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», – заметила депутат.

Слова Плетневой вызвали шквал критики в соцсетях.

«Отличный подарок для FIFA и программы Say No To Racism. Депутат Плетнева говорит расизму твердое «Да!», – написал в Telegram главный редактор русского издания журнала Esquire Сергей Минаев.

«Дети Фестиваля» и «дети Олимпиады» – были. Ждем «детей Чемпионата»?», – интересуются авторы Telegram-канала «Замполит».

«Ну что я могу сказать. Лучше быть ребенком другой расы, чем депутатом Госдумы», – заявила блогер Кристина Потупчик в Telegram.

«Помнится, Ирина Роднина после своего позорнейшего выступления с фоточкой Обамы что-то мямлила про «аккаунт воз хакд». Интересно, что скажет Плетнева, когда ей напомнят про Say No To Racism...» – написала журналистка Татьяна Фельгенгауэр в Twitter.

«А иносми и иноспецслужбы предупреждают о россиянках, завербованных ФСБ. И чтоб соотечественники ни-ни. А то опомниться не успеют, как русскими шпионами станут. В общем, куда ни кинь, всюду клин», – пошутили авторы Telegram-канала «Доктор прописал».

Депутаты Госдумы от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева во время пленарного заседания пожаловались на переработку, заявив, что при таком графике можно потерять здоровье и не успеть покормить мужа.