В Нафтогазе рассказали, как будет проходить спор с Россией по газовому контракту

Глава Нафтогаза Андрей Коболев объявил, что рассмотрение споров по газовому контракту с Россией, которые могут возникнуть в будущем, пройдет по шведскому праву.

Коболев заявил об этом, комментируя пакетные договоренности с Россией о транзите газа, передает ТАСС.

30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Киевом урегулированы.

По расчетам Киева, ежегодный доход Украины от транзита российского газа в Европу будет составлять 2-3 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, как компромисс с Украиной спасет Газпром от стратегических потерь.