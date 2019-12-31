Минэнерго Украины назвало ожидаемый доход от транзита газа

Ежегодный доход Украины от транзита российского газа в Европу будет составлять 2-3 млрд долларов, считает министр энергетики страны Алексей Оржель.

По мнению Оржеля, при учете, что «украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы», Украина будет получать за транзит газа «в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно», передает РИА «Новости».

Напомним, вечером в понедельник, 30 декабря, Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Киевом урегулированы.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как компромисс с Украиной спасет Газпром от стратегических потерь.