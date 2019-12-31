Медведев заявил об урегулировании всех вопросов по газу с Украиной

Все вопросы по газу с Киевом урегулированы, взаимные претензии прекращены, транзит российского газа продолжится на условиях, устраивающих все стороны, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

«Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной – это компромисс, который необходимо было найти», – написал Медведев в Facebook.

Он отметил, что правительство России и Газпром долгое время работали над урегулированием проблемы с Украиной и в двустороннем, и в трехстороннем формате – то есть с участием Европейской комиссии.

«Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», – добавил премьер.

Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.