Палаточный городок оппозиции снесен у парламента Грузии

Палаточный городок оппозиции, который был размещен у парламента у Грузии в течение нескольких месяцев, снесен полицией в ночь на 31 декабря, здесь установлены детские аттракционы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Оппозиционеры и их сторонники пытались помешать этому, задержано 10 человек.

Однако оппозиция – сторонники экс-президента Михаила Саакашвили намерены устроить во вторник акцию протеста и вернуть палатки, большая часть которых находилась на проспекте Руставели после июньских антироссийских акций.

На месте находится полиция.

Напомним, месяц назад спецназ применил водомет против оппозиционеров, блокировавших здание парламента в Тбилиси, оттеснив протестующих от здания высшего законодательного органа.

Парламент Грузии в середине ноября не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.

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