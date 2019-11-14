Правящее большинство в Грузии покидают влиятельные депутаты

Семь влиятельных депутатов от большинства – правящей «Грузинской мечты» – заявили, что покидают его ряды после провала голосования о переходе в 2020 году на выборы только по пропорциональной системе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Для нас это изменение в конституцию, которое на было поддержано, являлось принципиальным», – заявила первая вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.

Вместе с ней ряды большинства покинули в том числе главы парламентских комитетов по внешним связям и европейской интеграции.

В основном при голосовании против изменений голосовали мажоритарии.

Правящая «Грузинская мечта» между тем отрицает возможность досрочных выборов в парламент.

Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция, несмотря на призывы к сторонникам выйти на улицы, не сможет радикализировать обстановку, так как не имеет масштабной поддержки в народе.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, скрывающийся на Украине от уголовного преследования на родине, обратился к сторонникам с призывом выйти на улицу 23 ноября, в годовщину «революции роз» 2003 года.

У парламента Грузии сейчас собирается часть радикальных сторонников оппозиции. Оппозиционеры говорят о начале консультаций против «авторитарного режима».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, парламент Грузии во время голосования в четверг набрал всего 101 голос вместо необходимых 113 и не смог внести изменения в конституцию о том, чтобы выборы прошли через год только по пропорциональной системе, а не по смешанной пропорциональной-одномандатной.

В июне в Тбилиси начались массовые акции протеста против визита депутатов Госдумы на межпарламентскую ассамблею православия. Митинги привели к внутриполитическому кризису, после чего было обещано проведение выборов-2020 только по партийным спискам. За это и безрезультатно голосовал парламент в четверг.

В парламенте 150 мест. Таким образом, выборы 2020 года вновь пройдут по смешанной системе при барьере в 3%.

При этом западные партнеры Грузии поддерживали внесение изменений в конституцию для консенсуса в стране.

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