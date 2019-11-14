Грузия провалила голосование о демократических преобразованиях

Парламент Грузии во время голосования в четверг набрал всего 101 голос вместо необходимых 113 и не смог внести изменения в конституцию о том, чтобы выборы прошли через год только по пропорциональной системе, а не по смешанной пропорциональной-одномандатной, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Несмотря на то, что в течение двух дней депутатов правящей «Грузинской мечты» лидер партии Бидзина Иванишвили призывал поддержать поправки, часть из них не сделала это и, по заявлению оппозиции, «обрекла Грузию на дестабилизацию».

В июне в Тбилиси начались массовые акции протеста против визита депутатов Госдумы на межпарламентскую ассамблею православия. Митинги привели к внутриполитическому кризису, после чего было обещано проведение выборов-2020 только по партийным спискам. За это и безрезультатно голосовал парламент в четверг.

В парламенте 150 мест. Таким образом, выборы 2020 года вновь пройдут по смешанной системе при барьере в 3%.

При этом западные партнеры Грузии поддерживали внесение изменений в конституцию для консенсуса в стране.

Оппозиция призывает сторонников выйти на улицы.

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