Бурджанадзе предупредила об угрозе дестабилизации в Грузии

Председатель оппозиционной партии «Демократическое движение – единая Грузия», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе выразила уверенность, что стране грозит дестабилизация, если власти Грузии не примут обещанный закон о переходе со смешанной на пропорциональную систему выборов.

По словам Бурджанадзе, переход на пропорциональную систему выборов является давним требованием оппозиции, к тому же сменить реформу обещали сами представители «Грузинской мечты» в ходе предвыборных кампаний, однако после прихода к власти они не выполнили свое обещание, передает РИА «Новости».

Председатель оппозиционной партии «Демократическое движение – единая Грузия» отметила, что решение председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили (провести парламентские выборы с нулевым барьером прохождения по пропорциональной системе – прим. ВЗГЛЯД) было адекватно воспринято грузинской общественностью, политическими силами, западными структурами и Евросоюзом, однако заявления мажоритариев о том, что они не поддержат законопроект, является «спектаклем «Грузинской мечты», чтобы не менять избирательную систему и иметь больше шансов на победу в 2020 году».

«Все оппозиционные силы, несмотря на различия в политических взглядах и личную неприязнь между некоторыми из них, собрались вместе, чтобы предупредить Иванишвили одуматься, так как если он перейдет эту черту и красную линию, то вся грузинская политическая элита встанет на одной стороне, а Иванишвили – на другой. Это вызовет огромную нестабильность в стране. Идут разговоры о том, что Иванишвили хочет провалить законопроект и назначить досрочные парламентские выборы в марте, я хочу однозначно заявить, что если все пойдет по данному сценарию, а не по сценарию консенсуса, то в Грузии неизбежна в краткосрочном или среднесрочном периоде серьезная дестабилизация. Сейчас очень важно, чтобы у Иванишвили хватило ума не спровоцировать новую революцию роз в Грузии», – заявила Бурджанадзе.

По ее мнению, в случае провала законопроекта начнутся массовые протесты и шумные акции, которые могут быть даже не запланированными, а спонтанными, «что отрицательно повлияет на Грузию».

Согласно Конституции Грузии, в 2020 году должны были состоятся парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 – по пропорциональной. Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 – в одномандатных округах. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.

Напомним, во вторник в парламенте Грузии сцепились «пудель Саакашвили» и «шавки Иванишвили».

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