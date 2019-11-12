«Пудель Саакашвили» и «шавки Иванишвили» сцепились в парламенте Грузии

Беспрецедентно эмоциональным, наполненным физическими и словесными оскорблениями, получилось пленарное заседание парламента Грузии во вторник, на котором депутаты должны были согласовать проведение парламентских выборов в 2020 году только по пропорциональной системе с нулевым барьером, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Сначала поочередно словесные баталии между двумя независимыми депутатами и их коллегами из правящей «Грузинской мечты» переросли в физические столкновения – после того, как парламентарии в обращениях друг к другу использовали нецензурные выражения.

Затем депутат от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили назвала парламентариев «Грузинской мечты» «шавками» лидера этой политической организации миллиардера и мецената Бидзины Иванишвили.

В ответ вице-спикер парламента Звиад Дзидзигури обратился к ней, как к «образованной женщине», и спросил: понравится ли ей, если он назовет ее «саакашвилевским пуделем».

Страсти продолжают накаляться, так как депутаты высказывают радикально противоположные взгляды на нашумевший фильм «А потом мы танцевали» о грузинских танцорах-геях, а также обвиняют оппозицию в подрыве авторитета Грузинской православной церкви.

Как сказал Звиад Дзидзигури, «когда гомосексуалисты вступают в контакт в грузинских национальных одеждах чохах, это плевок в душу всему народу Грузии».

По его словам, оскорблениям не должны подвергаться «грузинская культура, грузинский танец, грузинская песня, национальная атрибутика, вино, церковь».

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