Бурджанадзе испугалась чего-то «стихийного и опасного» в Грузии

Уличные протесты, начавшиеся в Грузии из-за провала принятия поправок в конституцию, могут перерасти в нечто стихийное и опасное, считает лидер оппозиционной партии «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

«Я очень обеспокоена тем, куда пойдут уличные протесты. Такого рода события могут вылиться в нечто стихийное и опасное», – приводит ее слова РИА «Новости».

По ее словам, председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили стоит подумать над тем, как избежать того, что «ситуация обернется совсем плохо и для него, и для всей страны».

Иванишвили, уверена Бурджанадзе, «должен понести общественное и политическое наказание за свои действия». «Нельзя позволить ему превратить Грузию в феодальное государство», – заявила политик.

Провал конституционной реформы, продолжила Бурджанадзе, является «роковой ошибкой» и дорого обойдется Грузии как государству.

Напомним, парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что видит угрозу наступления в стране авторитарной клептократии, если власти не найдут выхода из политического кризиса.

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