Спецназ Грузии разогнал сторонников Саакашвили водометом, 28 задержанных

Спецназ Грузии на рассвете 26 ноября применил водомет против оппозиционеров, блокировавших здание парламента в Тбилиси, оттеснив протестующих от здания высшего законодательного органа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Накануне оппозиция, в основном сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, вывела на проспект Руставели около 1500 демонстрантов, которые потребовали провести выборы в парламент только по пропорциональной системе. Потом они взяли парламент в живую цепь.

МВД сообщило о 28 задержанных нарушителей закона. При разгоне пострадало три демонстранта.

Оппозиция намерена продолжить акции протеста.

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