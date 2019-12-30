В Кремле рассказали о разговоре Путина и Лукашенко

В Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора договорились продолжать переговоры по теме газа и нефти по линии хозяйствующих субъектов двух стран.

«Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран», – сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом и обсудили поставку нефти и газа в Белоруссию.