Путин и Лукашенко обсудили поставку нефти и газа в Белоруссию

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы, затрагивающие поставки нефти и газа в республику.

Лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом, а затем затронули вопросы по нефти и газу, пишет БелТА.

Ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Лукашенко выразил надежду на продолжение содержательного диалога и совместной работы по интеграции.