Путин в поздравлении Лукашенко с Новым годом выразил надежду на сотрудничество

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Рождеством и Новым годом и выразил надежду на продолжение содержательного диалога и совместной работы по интеграции.

«Президент России поздравил с Рождеством и Новым годом президента Республики Беларусь Лукашенко... Российский лидер выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник проведет внутреннюю встречу в Ново-Огарево и несколько международных телефонных разговоров, включая беседу с Лукашенко. Главы государств затронут тему двухсторонних отношений и интеграционных процессов. При этом президенты также могут обсудить вопросы газового сотрудничества, если посчитают необходимым, добавил Песков, передает РИА «Новости».

«Делегации двух стран очень плотно поработали и наработан очень важный, очень содержательный массив договоренностей. Есть еще некоторые аспекты, которые предстоит обсудить на высшем уровне, что и будет сделано сегодня», – заключил он.

24 декабря Лукашенко заявил, что Россия хочет почти на 20% повысить стоимость газа для Белоруссии в 2020 году. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об оставшихся разногласиях России и Белоруссии, в том числе по ценам на нефть и газ.

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