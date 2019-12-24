Лукашенко заявил о намерении России сильно повысить цену на газ для Белоруссии

Россия хочет почти на 20% повысить стоимость газа для Белоруссии в 2020 году – со 127 долларов до 152 долларов за тысячу кубометров, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Я часто критиковал правительство России: вы выталкиваете эти вопросы на наш уровень, и мы перед Новым годом вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона (я привезу из Беловежской пущи), выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться. Так это же моя жизнь сегодня! Как можно организовать экономику, если нам говорят: 152 доллара должна быть цена на газ!» – передает слова Лукашенко «Интерфакс».

Он добавил, что пока конкретных цифр и контрактов еще нет.

20 декабря Лукашенко говорил, что Белоруссия в 2020 году закупит у России до 22 млрд кубов газа и 24–25 млн тонн нефти. Он также сообщил, что ему с Путиным нужно будет решить «пару проблем».

Газета ВЗГЛЯД писала об оставшихся разногласиях России и Белоруссии, в том числе по ценам на нефть и газ.