США сочли заявление МИДа по Уилану «фактологически неверным»

Заявление министерства иностранных дел России о ситуации с арестованным американцем Полом Уиланом «фактологически неверно», заявила пресс-атташе посольства США в Москве Ребекка Росс.

«Российское министерство иностранных дел приняло решение выпустить новую версию «криминального чтива» в форме заявления о продолжении содержания под стражей Пола Уилана. Заявление МИД фактологически неверно», – заявила она в своем Twitter.

Росс утверждает, что нет никаких доказательств, что Уилана «поймали с поличным». Также, по ее словам, американцу якобы отказываются предоставить перевод всех доказательств и судебных разбирательств на английский язык.

Пресс-атташе посольства указывает на ухудшение состояния здоровья Уилана, а также на то, что за 11 месяцев задержания он «не смог сделать ни одного телефонного звонка».

«МИД должен прекратить искажать факты. Пол Уилан не шпион», – заявила Росс, потребовав отпустить его домой.

Ранее МИД России назвал «массированной кампанией дезинформации» попытки Вашингтона доказать невиновность обвиняемого в шпионаже против России гражданина США Пола Уилана.

Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него нашли документы, содержащие государственную тайну, хотя сам он утверждал, что приехал в Москву на свадьбу к другу.

В то же время США исключили возможный обмен Уилана на осужденных россиян.