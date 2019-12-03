Ростех ответил ФБР на заявление о работе российских приложений на спецслужбы

В Ростехе считают вбросом и «новой страшилкой про русских» заявление ФБР о том, что российские приложения собирают данные для спецслужб.

«Все это похоже на очередной вброс, на новую «страшилку» про русских, придуманную конкурентами. Мы видим, что давление стало инструментом борьбы на рынке вооружений, где наши западные партнеры разучились конкурировать добросовестно. Теперь они переключились на высокие технологии в гражданской сфере, на разработчиков мобильных приложений», – пояснили в Ростехе, передает РИА «Новости».

Там отметили, что специалистам в области разработки софта «прекрасно известно, где действительно зашиты главные опасности».

«Зарубежное программное обеспечение, которые используется в компьютерах, в телекоммуникациях, в промышленном оборудовании и системах, нередко содержит «закладки», позволяющие считывать информацию, удаленно влиять на работу оборудования, даже отключать его. Это не секрет. Вот что по-настоящему опасно», – отметили в Ростехе.

Напомним, в понедельник в ФБР заявили, что все российские мобильные приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».

Этот вопрос также прокомментировали в Кремле.