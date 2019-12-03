Кремль ответил ФБР по поводу «опасных» российских приложений

В Кремле не считают, что ФБР, заявляя об угрозе российских приложений, сможет остановить конкурентную продукцию IT-компаний, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это российская продукция, были некоторые программы упомянуты, которые, скажем так, в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка, в том числе и в рынке сторонних приложений. Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю. Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована», – передает РИА «Новости» слова Пескова, прокомментировавшего сообщения о том, что ФБР считает потенциальной угрозой безопасности приложения, выпущенные в России.

Он добавил также, что Запад использует термин «российские хакеры» как фетиш для отвлечения внимания от собственных проблем.

«Это такой устойчивый термин уже – «российские хакеры», и его используют как фетиш для отвлечения внимания от своих собственных проблем. И это очень удобно для демонизации, для прикрытия своей головной боли – использовать вот этот фетиш, пугалку в виде российских хакеров. Мы уже неоднократно встречались с этим, поэтому относимся к этому уже с известной долей иронии... Серьезно это, конечно, комментировать невозможно», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос журналистов, известно ли Кремлю об обвинениях в адрес российских хакеров в обнародовании документов по переговорам между Великобританией и США.

Он добавил, что, как правило, подобные звучащие обвинения и претензии не аргументированы и не «носят подтвержденного характера».

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что ФБР заявили, что все российские мобильные приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».

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