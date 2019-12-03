В Совфеде отреагировали на осквернение памятника Грибоедову в Ереване

«В чем провинился Грибоедов перед армянским народом? Абсолютно ни в чем, так можно докатиться до чего угодно», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя совершенный армянским националистом в Ереване акт вандализма по отношению к памятнику Александру Грибоедову.

«Такие вещи нельзя приветствовать, этот Шаген Арутюнян должен понести за это наказание в соответствии с армянским законодательством», – подчеркнул первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Во вторник стало известно, что полиция Армении рассматривает вопрос о возбуждении дела из-за осквернения памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване. «Если уголовное дело будет заведено, мы об этом сообщим дополнительно», – сообщил РИА «Новости» представитель полиции Армении Эдгар Джаноян.

Накануне вечером памятник был облит краской. Акт вандализма совершил Шаген Арутюнян, сын главы армянского радикального движения «Цехакрон» Шанта Арутюняна.

Свой поступок он назвал ответом на сообщения о том, что во дворе армянской церкви в российском Армавире была закрашена черной краской, а затем демонтирована памятная доска в честь Гарегина Нжде – идеолога армянского национального движения первой половины XX века. Этот политик и военачальник в Армении считается национальным героем. «Цехакронизм» – националистическая идеология, разработанная Нжде. «Какая связь между Гарегином Нжде и Грибоедовым? – недоумевает сенатор Джабаров. – Стоит ли сводить счеты с человеком, которого уже более двухсот лет нет в живых? Грибоедов жил задолго до создания Советского Союза и был великим писателем».

Что же касается Гарегина Нжде, то к нему отношение в самой Армении еще недавно было не столь однозначным, подчеркнул Джабаров. «У классика армянской литературы Гарегина Севунца был роман «Пленники», где роль Нжде прекрасна показана», – подчеркнул российский парламентарий. По его мнению, Нжде сотрудничал с Гитлером, был причастен к созданию «Армянского легиона» вермахта.

«У нас было много великих армянских полководцев: Иван Баграмян, Амазасп Бабаджанян. Мы их помним и чтим, не будем же мы их в ответ краской обливать. Это достойные сыны армянского народа», – резюмировал сенатор Джабаров. Что же касается нападения вандала на памятник Грибоедову, то виновник должен быть наказан, но не следует придавать слишком большое значение выходке националиста, подчеркнул собеседник.

Напомним, в минувшую среду президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нельзя позволить, «чтобы на пространстве СНГ возводились памятники фашистам». По всей видимости, подразумевался следующий эпизод из биографии Гарегина Нжде. Во время Второй мировой, когда появилась угроза вторжения Турции в Советскую Армению, Нжде (на тот момент живший в эмиграции в Болгарии) агитировал пленных советских военнослужащих – армян вступать в «Армянский легион» вермахта, так как видел в поражении СССР шанс на создание независимой Армении.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт по Кавказу Николай Силаев, в ответ на заявление Алиева Ереван может выступить симметрично, напомнив о Мамед Эмине Расулзаде, политическом деятеле первой Азербайджанской республики. Во время Второй мировой войны эмигрант Расулзаде был приглашен для «переговоров и консультаций» в Берлин в рамках формирования национальных легионов в вермахте и СС. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как в Армении относятся к противоречивой фигуре Гарегина Нжде и о том, в чем состоит разница между армянским и украинским национализмом.

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