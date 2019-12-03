В Ереване осквернили памятник Грибоедову

Полиция Армении рассматривает вопрос о возбуждении дела из-за осквернения памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, сообщил представитель ведомства Эдгр Джаноян.

В понедельник вечером сын главы армянского радикального движения «Цегакрон» Шанта Артюняна Шаген Арутюнян облил краской памятник Грибоедову. Свой поступок он объяснил тем, что сделал это «в ответ на раскраску» доски в честь идеолога армянского национального движения первой половины XX века Гарегина Нжде, который в Армении считается национальным героем, но при этом является одним из создателей «Армянского легиона» вермахта.

По сообщению полиции, уголовное дело пока не заведено, на основе собранных материалов будет решаться вопрос о его возбуждении.

«Если уголовное дело будет заведено, мы об этом сообщим дополнительно», – передает РИА «Новости» слова Джанояна.



Ранее появились сообщения, что во дворе армянской церкви в российском Армавире была закрашена черной краской, а затем демонтирована памятная доска в честь Нжде.

Напомним, 27 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии по случаю 100-летия со дня создания Бакинского государственного университета, заявил, что нельзя позволить, «чтобы на пространстве СНГ возводились памятники фашистам».