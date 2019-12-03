Доступ к фотобанку Shutterstock частично заблокировали за оскорбление госсимволов России

Доступ к некоторым страницам сайта фотобанка Shutterstock заблокирован за материалы с оскорблением госсимволов России, сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Ампелонский сообщил, что отдельные страницы Shutterstock «внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры (оскорбление госсимволов) и Роспотребнадзора (способы самоубийства)», передает РИА «Новости».

Доступ к этим страницам «ограничивается, так как запрещенная информация не удалена».

Указывается, что страницы сайта внесены в реестр запрещенной информации по решению Генпрокуратуры от 13 ноября и по решению Роспотребнадзора от 7 октября.

Shutterstock – это американская компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку. В ее библиотеке содержится около 260 млн изображений.

Ранее Роскомнадзор потребовал от сайта «Два.ч» удалить оскорбительное изображение госсимволов России.