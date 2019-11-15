Роскомнадзор потребовал от сайта «Два.ч» удалить оскорбительное изображение госсимволов России

Роскомнадзор направил ряду интернет-порталов уведомления с требованием удалить оскорбительное изображение государственных символов России.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к ряду интернет-страниц, на которых выявлены изображения и комментарии, в неприличной форме оскорбляющие Конституцию, гимн, герб и флаг Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с этим администрациям соответствующих сайтов, в том числе администрации портала «Два.ч», направлены уведомления о внесении в единый реестр запрещенной информации, в связи с чем указанные изображения и комментарии должны быть удалены.

На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что направил интернет-порталу liveinternet требование об удалении оскорбительного изображения флага России.

Ранее Роскомнадзор заблокировал интернет-ресурс в зоне .com с изображением, на котором есть оскорбительное описание флага России. Кроме того, ведомство требовало удалить оскорбления российского флага с порталов arhivach.ng, HyperComments. Также ограничить доступ к ролику из-за оскорблений российского флага пришлось и YouTube.