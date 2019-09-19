Роскомнадзор потребовал от HyperComments удалить оскорбление российского флага

Роскомнадзор после соответствующего требования Генпрокуратуры направил интернет-порталу HyperComments требование об удалении изображения с нецензурным описанием флага России.

«Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. Платформа должна удалить изображение, выражающей явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России», – сообщается на сайте ведомства.

Данные меры принимаются на основании ст. 15.1-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Платформа комментирования HyperComments создана для конструктивных контекстных замечаний для облегчения дальнейшего обсуждения документа. Технологии позволяют оставлять линейные комментарии к определенному слову или фразе или даже к изображению в тексте.

Ранее Роскомнадзор потребовал заблокировать два сервиса по обмену сообщениями – Scryptmail и Mailbox.org. Они не предоставили данные, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации.