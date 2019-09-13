Роскомнадзор потребовал заблокировать два сервиса по обмену сообщениями

Роскомнадзор намерен обратиться в суд с требованием заблокировать два защищенных сервиса по обмену сообщениями – Scryptmail и Mailbox.org, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«Они не предоставили данные, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации», – приводит его словам ТАСС.

По информации РБК, компании Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC, управляющие сервисами, отказались войти в реестр организаторов распространения информации, как того добивалась ФСБ.

За неисполнение обязанностей со стороны организатора распространения информации сайтам грозит блокировка на основании решения суда.

По данным издания, ФСБ заинтересовалась сервисами из-за ложных сообщений о минировании. Оба сервиса упомянуты в методических рекомендациях, в которых российским госорганам советуют добавить в черный список сообщения, поступающие с ящиков @scryptmail.com, @mailbox.org и ряда других.

Напомним, за отказ от предоставления сведений по расшифровке сообщений Роскомнадзор заблокировал мессенджер Telegram. В компании отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.