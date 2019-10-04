Роскомнадзор заблокировал сайт, на котором размещено оскорбление российского флага

Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры России заблокировал интернет-ресурс в зоне .com с изображением, на котором есть оскорбительное описание флага России.

«Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. Портал должен удалить изображение, выражающей явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России», – сообщается на сайте ведомства.

Эта мера принята на основании статьи 15.1-1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», отметили в Роскомнадзоре.

«Согласно данной статье, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации», – заключили в ведомстве.