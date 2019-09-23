Роскомнадзор потребовал удалить с сайта arhivach.ng оскорбление российского флага

Роскомнадзор после соответствующего требования Генпрокуратуры направил одному из развлекательных интернет-порталов требование об удалении изображения с оскорбительным описанием флага России.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к иллюстрации на странице развлекательного интернет-портала arhivach.ng. По указанной в требовании ссылке размещено изображение с оскорбительным описанием флага России», – говорится на сайте Роскомнадзора.

Администрации сайта направили уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. Теперь портал должен удалить изображение, «выражающей явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России».

Меры принимаются на основании ст. 15.1-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее Роскомнадзор потребовал от HyperComments удалить изображения с нецензурным описанием флага России.

Напомним, в июле Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России. В том же месяце Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе России. В августе YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблениями российского флага.