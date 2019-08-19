YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблениями российского флага

Видеохостинг YouTube заблокировал ролик с контентом, оскорбляющим государственные символы России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«После уведомления Службы администрация видеохостинга YouTube ограничила доступ к записи с информацией, выражающей явное неуважение к официальным государственным символам России», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Ранее ведомство в соответствии с требованием Генеральной прокуратуры направляло в адрес Google уведомления о необходимости удалить противоправную информацию. При этом американская компания проигнорировала три запроса Роскомнадзора.

В июне видеохостинг YouTube подчинился требованиям Роскомнадзора и заблокировал доступ к видеороликам в рамках исполнения закона о недопустимости оскорбления госсимволов России.

В июле Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России. В том же месяце Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе России.